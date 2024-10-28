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На борьбу с бродячими животными направили 2,6 млн в Ангарском городском округе

На сегодняшний день в округе насчитывают 285 животных, у которых нет владельцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На сегодняшний день в Ангарском городском округе насчитывают 285 животных, у которых нет владельцев. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в 2024 на борьбу с бездомными собаками и кошками выделили 2,6 миллиона рублей, в прошлом году на эти же цели давали на миллион меньше.

— Бездомные собаки появляются в частом секторе из-за того, что владельцы нарушают требования законодательства в области обращения с животными, в том числе правил их выгула. Так из 11 материалов, поступивших в органы полиции АГО, связанных с нападением животных на людей, семь (64%) приходится на собак, у которых есть хозяева, — рассказывают в пресс-службе правительства.

Сейчас на территории округа находится три приюта для животных без владельцев. Один из них в 2022 получил грант на 3,8 миллиона. Деньги направили на строительство вольеров и покупку оборудования. Специалисты одного из приютов только в этом году поймали 177 животных.

Помимо этого с начала 2023 в Ангарском городском округе стерилизовали и зарегистрировали 110 голов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе завершается строительство двух дорог.