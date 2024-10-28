На борьбу с бродячими животными направили 2,6 млн в Ангарском городском округе

На сегодняшний день в Ангарском городском округе насчитывают 285 животных, у которых нет владельцев. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в 2024 на борьбу с бездомными собаками и кошками выделили 2,6 миллиона рублей, в прошлом году на эти же цели давали на миллион меньше.