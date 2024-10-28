Умерла мать Егора Гайдара

«Несчастный случай произошел с Ариадной Павловной 27 октября. Примерно в пять часов дня женщина встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. В это время сиделка находилась на кухне и, услышав крик о помощи, прибежала, попыталась ее поднять, но не смогла. Она тут же позвонила родным своей подопечной», — говорится в сообщении.