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Умерла мать Егора Гайдара

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мать политика и экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет, сообщает МК.

Источник: © РИА Новости

«Несчастный случай произошел с Ариадной Павловной 27 октября. Примерно в пять часов дня женщина встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. В это время сиделка находилась на кухне и, услышав крик о помощи, прибежала, попыталась ее поднять, но не смогла. Она тут же позвонила родным своей подопечной», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, врачи скорой диагностировали у женщины перелом шейки бедра и сделали обезболивающий укол. Около девяти утра сиделка зашла к больной, но та к этому моменту уже скончалась.