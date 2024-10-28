В Волгограде на Краснознаменской началась обкатка нового трамвайного полотна

Хорошие новости для горожан: в ближайшее время заработает трамвайная остановка «Детский центр» в Волгограде. К концу октября специалисты начали обкатку новый путей. Сегодня на Краснознаменской можно было увидеть специальный желтый трамвай, с помощью которого оценят качество долгожданного ремонта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, это обязательная процедура. Сразу после нее общественный транспорт вернется к привычному режиму работы.