В Волгограде на Краснознаменской началась обкатка нового трамвайного полотна

Хорошие новости для горожан: в ближайшее время заработает трамвайная остановка «Детский центр» в Волгограде. К концу октября специалисты начали обкатку новый путей. Сегодня на Краснознаменской можно было увидеть специальный желтый трамвай, с помощью которого оценят качество долгожданного ремонта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, это обязательная процедура. Сразу после нее общественный транспорт вернется к привычному режиму работы.
С июля этого года подрядчик разбирал старые, уже порядком изношенные рельсы, делал щебеночно-песчаное основание и монтировал новое полотно. Протяженность участка от «Детского центра» до стрелочного перевода на Голубинской превышает 1,3 километра в обе стороны. Несколько месяцев работы кипели и днем, и ночью.
— Обкатка как завершающий этап реконструкции стартовала после окончания основных работ. В настоящее время рабочие продолжают производить балластировку и выправку пути, — уточнили в мэрии. — В 2025 году продолжится реконструкция участка трамвайного пути в границах от Голубинской до Волчанской.
Рабочие постараются, чтобы новые трамваи «Львята», заменившие прежние «Татры», «чувствовали» себя как можно комфортнее. Железобетонные плиты, которые появятся позже, снизят шум и вибрацию. Пассажирам обещают, что поездка будет не только быстрой, но и максимально приятной.
Масштабная реконструкция охватила всю Краснознаменскую. Привести улицу в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в сентябре прошлого года поручил губернатор Андрей Бочаров. Сейчас рабочие снимают тротуары и выкапывают старые деревья. На их место сразу же сажают новые. Тут появятся парковочные карманы, новый асфальт, остановки, озеленение. На это потратят 150 миллионов рублей.
Напомним, что масштабная реконструкция затронула цирк и Горсад. Ранее вдоль центральной улицы привели в порядок Сурский сквер (он же — Строителей) и кинотеатр Победа, который превратился в «Дом детства».