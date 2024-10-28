Температурные качели ожидаются в Ростовской области в последние дни октября

Температурные качели ждут жителей Ростовской области в последние дни октября. Обновленный прогноз погоды опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Судя по данным синоптиков, в ближайшие ночи местами по региону возможна минусовая температура, а в дневное время в отдельных территориях ожидается до +17−18 градусов. В некоторых случаях температурные перепады при смене времени суток могут составлять до 10−15 градусов.
Самым теплым будет вторник. В темное время суток прогнозируют +6−11, при прояснениях — до +2. Днем будет до +9−14, а по югу — до 18 градусов.
В остальной период ночная температура воздуха должна варьироваться в районе +3−9 и от 0 до +5 градусов, а при прояснениях обещают заморозки до −2−3 градусов. Воздух днем в среднем должен прогреваться до +8−14 и +6−11, местами до +15−17 градусов. До конца месяца возможны небольшие и умеренные дожди.