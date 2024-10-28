Температурные качели ожидаются в Ростовской области в последние дни октября

В остальной период ночная температура воздуха должна варьироваться в районе +3−9 и от 0 до +5 градусов, а при прояснениях обещают заморозки до −2−3 градусов. Воздух днем в среднем должен прогреваться до +8−14 и +6−11, местами до +15−17 градусов. До конца месяца возможны небольшие и умеренные дожди.