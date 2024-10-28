Украинец избавился от наркотиков в погранпункте «Брест», следуя из Польши

Так, 57-летний украинец прибыл в погранпункт «Брест» рейсовым автобусом из Польши. И после прохождения паспортного контроля пассажир направился в зал для досмотра, где выбрал для пересечения границы зеленый коридор. Однако осознавая, что у него найдут запрещенные вещества, мужчина незаметно выбросил пакет с наркотиком под досмотровой стол.