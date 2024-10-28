Украинец избавился от наркотиков в погранпункте «Брест», следуя из Польши

Гражданин Украины избавился от наркотиков прямо в погранпункте «Брест» во время досмотра, рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, 57-летний украинец прибыл в погранпункт «Брест» рейсовым автобусом из Польши. И после прохождения паспортного контроля пассажир направился в зал для досмотра, где выбрал для пересечения границы зеленый коридор. Однако осознавая, что у него найдут запрещенные вещества, мужчина незаметно выбросил пакет с наркотиком под досмотровой стол.
На наркотик сразу сработала служебная собака. Кроме того, происходящее засняла камера видеонаблюдения. По «горячим следам» владельца пакета задержали. Эксперт управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что растительное вещество является наркотическим.
В отношении украинца возбуждено уголовное дело за перевозку наркотических средств (ч.1 ст. 328−1 Уголовного кодекса Беларуси), ему грозит заключение на срок до 10 лет.
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