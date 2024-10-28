В РФ разработают систему помощи в восстановлении активности мозга

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Институт передовых информационных технологий Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого планирует в 2025 году завершить разработку устройства, призванного помочь в реабилитации больным, у которых пострадал головной мозг. Об этом сообщили в пресс-службе университета, отметив, что изобретателем и главным разработчиком является магистрант Артем Франчук.
«Магистрант института передовых информационных технологий Университета Льва Толстого Артем Франчук изучает низкочастотные волны мозговой активности и разрабатывает устройство, которое поможет восстанавливаться пациентам с серьезными травмами. Молодой ученый работает над системой, которая распознает низкочастотные волны мозговой активности с помощью аппарата электроэнцефалографии (ЭЭГ). Разработка системы завершится в следующем году», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал Франчук, в ходе опытов он изучал работу датчика ЭЭГ на себе. «Создал “бэкенд” и “фронтэнд”-компоненты системы, сейчас разрабатываю модуль аналитики, который будет изучать ответы пациента на опросы, сигналы с датчиков мозговой активности, и выстраивать прогнозы о его восстановлении. Устройство можно будет выдавать выздоравливающему на дом для самостоятельного использования, и все измерения автоматически будут передаваться врачу дистанционно», — отметил изобретатель.
Работа над программным модулем ведется в рамках стратегического проекта «Экосистема подготовки кадров для цифрового развития региона» госпрограммы «Приоритет 2030». Участники проекта уже накопили солидный опыт реализации IT-проектов в медицинской сфере, системе государственного и муниципального управления, образовании.