В РФ разработают систему помощи в восстановлении активности мозга

Как рассказал Франчук, в ходе опытов он изучал работу датчика ЭЭГ на себе. «Создал “бэкенд” и “фронтэнд”-компоненты системы, сейчас разрабатываю модуль аналитики, который будет изучать ответы пациента на опросы, сигналы с датчиков мозговой активности, и выстраивать прогнозы о его восстановлении. Устройство можно будет выдавать выздоравливающему на дом для самостоятельного использования, и все измерения автоматически будут передаваться врачу дистанционно», — отметил изобретатель.