В Челябинске мигрантам, убившим подростка, дали совокупно 76 лет колонии

Трагедия произошла весной 2023 года. Конфликт начался с того, что кто-то создал в интернете фейковый аккаунт Заира Джалилова и стал троллить его, «оскорблять мать». Тот разозлился и пожаловался братьям, близнецу и старшему родственнику Мирова. Они решили найти обидчика, назначали несколько «стрелок», но ни одной не состоялось. В итоге они приехали в местный компьютерный клуб Colizeum в ТРК Челябинска «Космос» и там стали ругаться с русскрим парнем, которого посчитали виновным. Друзья последнего говорят, что ~он был ни при чем, его просто перепутали с другим человеком~.