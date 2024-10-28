Часть «водных» пород Марса могла возникнуть под действием жидкой углекислоты

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Американские и британские планетологи выдвинули гипотезу, в соответствии с которой значительная часть, предположительно, «водных» пород Марса возникла в результате взаимодействий его материи с жидким углекислым газом, в котором присутствовали значительные количества молекул воды. Это предположение объясняет многие геологические аномалии на Марсе, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Nature Geoscience.
«Традиционно считается, что марсианские глины, карбонаты и сульфаты возникли в результате движения потоков жидкой воды по поверхности древнего Марса, однако существование крупных водоемов на его поверхности крайне сложно объяснить с учетом известных сведений о составе его первичной атмосферы. Проведенные нами расчеты показывают, что формирование всех этих пород значительно проще объяснить, если роль воды на Марсе играл жидкий углекислый газ», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа британских и американских планетологов под руководством заместителя директора обсерватории «Хэйстэк» Массачусетского технологического института (MIT) Майкла Хехта при всестороннем изучении возможных механизмов формирования «водных» пород Марса. К их числу относятся различные глины, отложения гипса и прочих сульфатов, а также различные карбонатные горные породы, которые были найдены на Марсе роверами НАСА.
Как отмечают исследователи, открытие этих отложений пород дополнительно убедило научное сообщество в том, что на поверхности Марса в прошлом текли реки и присутствовали океаны из жидкой воды, похожие по свойствам на их земные аналоги. При этом дальнейшее изучение этих залежей, а также первые попытки воспроизвести их формирование в компьютерных моделях древнего Марса указали на то, что Марс был слишком холодным для существования этих водоемов на протяжении того времени, которое было нужно для образования этих пород.
Новая гипотеза.
Ученые выяснили, что эту проблему, а также необычный с точки зрения водной химии состав некоторых марсианских минералов можно обойти, если предположить, что по поверхности Марса текла не вода, а жидкость, состоявшая из жидкого углекислого газа и малых количеств воды. На Земле углекислый газ не может существовать в жидкой форме при любых условиях среды, однако на Марсе, как показывают расчеты ученых, подобная жидкость могла возникать как на поверхности планеты, так и в толще ледников у их подножия, причем при некоторых условиях она будет «растворять» в себе водный лед.
Внутри потоков подобной жидкости, как отмечают планетологи, в теории могли одновременно формироваться отложения и некоторых форм глины, и сульфатов, чье соседство в изученных марсоходом Curiosity породах ранее вызвало массу дискуссий в научном сообществе. Как надеются учение, последующие опыты в лабораторных наземных аналогах Марса помогут проверить и подтвердить эту теорию, а также определить те особенности облика планеты, которые могли сформироваться только под действием потоков жидкой углекислоты.