Часть «водных» пород Марса могла возникнуть под действием жидкой углекислоты

Как отмечают исследователи, открытие этих отложений пород дополнительно убедило научное сообщество в том, что на поверхности Марса в прошлом текли реки и присутствовали океаны из жидкой воды, похожие по свойствам на их земные аналоги. При этом дальнейшее изучение этих залежей, а также первые попытки воспроизвести их формирование в компьютерных моделях древнего Марса указали на то, что Марс был слишком холодным для существования этих водоемов на протяжении того времени, которое было нужно для образования этих пород.