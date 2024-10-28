Кинокритик Никулин рассказал о художественных находках фильма «Александр Третий»

Дальше при помощи исторической реконструкции зритель перенесется на улицы и во дворцы, где злые языки начинают обсуждать личность нового царя. Люди судачат, что царь на самом деле не готов был взойти на престол, так как его к этому не готовили. Например, он предпочитает тишину, вместо того чтобы появляться на шумных светских балах. А недавно и вовсе уехал рыбачить в Гатчину, вместо того чтобы принимать иностранную дипломатию.