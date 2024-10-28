Кинокритик Никулин рассказал о художественных находках фильма «Александр Третий»

В данной исторической картине о российском императоре Александре III такими художественными приемами станут реконструкции событий, снятых с помощью массовки, а также введение в фильм интересного, харизматичного рассказчика. В его роли выступает актер Михаил Горевой.
«Горевой с самого первого кадра разрезает в фильме ананас, и это такой метафорический зачин истории. Дело в том, что при Александре III нигде нельзя было появиться с ананасом — его бы сразу отобрали, — это было опасно. Потому что противники царя назвали его манифест о незыблемости самодержавия ананасовым. Так как заканчивался документ словами “а на нас возложить священный долг самодержавного правления”, — рассказал Никулин.
Дальше при помощи исторической реконструкции зритель перенесется на улицы и во дворцы, где злые языки начинают обсуждать личность нового царя. Люди судачат, что царь на самом деле не готов был взойти на престол, так как его к этому не готовили. Например, он предпочитает тишину, вместо того чтобы появляться на шумных светских балах. А недавно и вовсе уехал рыбачить в Гатчину, вместо того чтобы принимать иностранную дипломатию.
«Но при этом мы знаем, и в этом фильме все эти факты изложены, что царь Александр III ассоциируется с подъемом страны, с тем, что он сделал Российскую империю пятой экономикой в мире, что золотой рубль он сделал конвертируемой валютой. А когда Российская империя проиграла в Крымской войне и необходимо было срочно что-то делать, он перевооружил страну и создал боеспособный российский флот», — рассказал эксперт.
На протяжении картины режиссер фильма Сергей Айрапетов будет чередовать данные исторические реконструкции с авторским закадровым голосом и мнением авторитетных историков. Последние не просто поделятся своими выводами, но и аргументируют их, приводя доказательную базу. Таким образом, становится достоверно понятно, как Российская империя при царе Александре III стала действительно лидирующей во всем мире.
До этого, 26 октября, кинокритик, обозреватель «Независимой газеты» Вера Цветкова заявила «Известиям», что документально-игровой фильм «Александр Третий» — это актуальная и честная работа. Она отметила, что хорошее документальное кино с честной историей сейчас очень необходимо и актуально, поскольку Александр III являлся царем-миротворцем и за недолгие годы правления очень многое сделал для своей страны.
В свою очередь, актер документально-игрового фильма Михаил Горевой 25 октября рассказал «Известиям», что ему посчастливилось исполнить в картине роль рассказчика-лицедея. Он подчеркнул, что работа над фильмом имеет не только развлекательную, но и образовательную ценность, так как картина должна просветить зрителя.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.