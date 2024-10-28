В Екатеринбурге шоу Дмитрия Колдуна отменили за два дня до концерта

В Екатеринбурге за два дня до концерта отменили выступление финалиста «Евровидения — 2007» Дмитрий Колдуна. Об этом сообщили в пресс-службе концертной площадки.
— Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 30 октября — отменен по просьбе организатора. По вопросам возврата билетов обращаться по месту приобретения, — рассказали в Дворце культуры железнодорожников.
Отмечается, что на сайте музыканта из гастрольного графика исчезли все уральские города.
Ранее юных фанатов не пустили на концерт Анны Ениной в Екатеринбурге, который прошел вечером 27 октября. На концерт блогера не пустили половину зала. Это произошло из-за резкой смены возрастного ограничения с 12+ на 16+. Полицейские проверяли документы екатеринбуржцев на входе.