В Екатеринбурге шоу Дмитрия Колдуна отменили за два дня до концерта

Ранее юных фанатов не пустили на концерт Анны Ениной в Екатеринбурге, который прошел вечером 27 октября. На концерт блогера не пустили половину зала. Это произошло из-за резкой смены возрастного ограничения с 12+ на 16+. Полицейские проверяли документы екатеринбуржцев на входе.