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В Екатеринбурге шоу Дмитрия Колдуна отменили за два дня до концерта

В Екатеринбурге отменили концерт Дмитрия Колдуна.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге за два дня до концерта отменили выступление финалиста «Евровидения — 2007» Дмитрий Колдуна. Об этом сообщили в пресс-службе концертной площадки.

— Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 30 октября — отменен по просьбе организатора. По вопросам возврата билетов обращаться по месту приобретения, — рассказали в Дворце культуры железнодорожников.

Отмечается, что на сайте музыканта из гастрольного графика исчезли все уральские города.

Ранее юных фанатов не пустили на концерт Анны Ениной в Екатеринбурге, который прошел вечером 27 октября. На концерт блогера не пустили половину зала. Это произошло из-за резкой смены возрастного ограничения с 12+ на 16+. Полицейские проверяли документы екатеринбуржцев на входе.

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