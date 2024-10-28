Эксперт: массовое йодирование соли не подразумевает исключение обычной соли

ТОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Массовое йодирование соли поможет повысить интеллектуальный индекс населения и справиться с пандемией йододефицита в России, однако оно не исключает использование обычной соли, которая используется для засолки. Об этом рассказала ТАСС доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой педиатрии с курсом эндокринологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), врач-эндокринолог Юлия Самойлова.
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала обратилась к Госдуме с просьбой вернуть практику йодирования соли в стране, чтобы решить проблему дефицита йода у россиян.
«Йодирование соли является хорошей массовой профилактикой йододифицита. Соль — доступный дешевый продукт для населения с разным уровнем достатка. Так же соли невозможно съесть больше 3−5 грамм в сутки. Это количество соли компенсирует дефицит йода для каждого человека. Йодирование соли не подразумевает полное исключение вариантов применения простой соли. Йодированная соль не используется для консервирования продуктов и солениях», — сказала Самойлова.
По ее словам, йодированная соль противопоказана только тем, у кого есть аллергическая реакция на йод — это очень небольшое количество. Также йодированная соль не показана пациентам с аденомой щитовидной железы и раком.
Самойлова добавила, что сейчас большинство заводов проводит йодирование соли, однако это делается «по желанию». Вопрос йодирования соли постоянно обсуждается на различных, в том числе научных, мероприятиях примерно с 2002 года. Однако в России до сих пор нет регламентирующих документов по проведению массовой профилактики, к которой относится йодирование соли.
«Йодефицит — это пандемия, которую мы можем ликвидировать так быстро, как захотим. Приняв меры, мы сможем повысить интеллектуальный индекс как каждого отдельного человека, так и населения в целом. Особенно это актуально для детей, так как именно в детском возрасте гормоны щитовидной железы, которые синтезируются из йода, определяют интеллект и влияют на когнитивный потенциал. Поэтому я считаю, что йодирование соли просто обязательно», — отметила эксперт.