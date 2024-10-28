Эксперт: массовое йодирование соли не подразумевает исключение обычной соли

«Йодефицит — это пандемия, которую мы можем ликвидировать так быстро, как захотим. Приняв меры, мы сможем повысить интеллектуальный индекс как каждого отдельного человека, так и населения в целом. Особенно это актуально для детей, так как именно в детском возрасте гормоны щитовидной железы, которые синтезируются из йода, определяют интеллект и влияют на когнитивный потенциал. Поэтому я считаю, что йодирование соли просто обязательно», — отметила эксперт.