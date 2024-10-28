Мэр Юрий Шалабаев вручил ключи от новой техники водителям водоканала

«На каждой машине установлена система контроля, которая позволяет диспетчерам определить, во сколько техника выехала, во сколько вернулась, сколько топлива было в баке при выезде, сколько топлива осталось, когда вернулся в гараж, сколько автомобиль проработал в течение смены. Все это позволяет организовать подробный анализ и оптимизировать работу и людей, и техники», — отметил Дмитрий Сивохин.