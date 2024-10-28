Мэр Юрий Шалабаев вручил ключи от новой техники водителям водоканала

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил ключи от новой техники водителям Нижегородского водоканала. Об этом мэр сообщил в соцсетях.
Всего предприятие закупило 33 единицы спецтранспорта в рамках инвестиционной программы в 2024 году.
«В их парк добавились: самосвалы, автокран, гусеничный экскаватор, грузопассажирские Газели для аварийно-технических служб. Также приобрели машину, которая заменяет сразу две: гидродинамическую машину для промывки сетей водоотведения и автомобиль для откачивания иловых и других осадков. Раньше для работы на такой технике задействовали две бригады, сейчас эта работа оптимизирована».
По словам главы города, парк Водоканала ежегодно обновляют на 10%. Так, в 2025 году будет закуплено до 35 единиц спецтехники. Отмечается, что часть нового транспорта уже работает на объектах. Например, гусеничный экскаватор задействован в строительстве сетей водоснабжения и водоотведения в Ольгине.
По данным генерального директора АО «Теплоэнерго» Дмитрия Сивохина, обновление техники позволяет бригадам оперативнее выезжать на вызовы. Также сокращаются сроки ремонта. Кроме того, более комфортными становятся условия труда сотрудников.
Всего на предприятии работает 395 водителей. За спецтехникой ведется наблюдение в режиме реального времени.
«На каждой машине установлена система контроля, которая позволяет диспетчерам определить, во сколько техника выехала, во сколько вернулась, сколько топлива было в баке при выезде, сколько топлива осталось, когда вернулся в гараж, сколько автомобиль проработал в течение смены. Все это позволяет организовать подробный анализ и оптимизировать работу и людей, и техники», — отметил Дмитрий Сивохин.
Водители Нижегородского водоканала поделились, что современная техника многофункциональна и работает без поломок.
Напомним, по решению Юрия Шалабаева за четыре года было закуплено более 400 единиц дорожной спецтехники.