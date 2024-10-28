В Татарстане хотят возродить санаторий с лечением кумысом

В Ютазинском районе хотят заново построить санаторий, куда бы люди приезжали за кумысолечением, могли остановиться в загородных домиках с питанием и покататься на лошадях. Идею озвучил глава муниципалитета Аяз Шафигуллин во время проекта «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ.