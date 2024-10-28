В Татарстане хотят возродить санаторий с лечением кумысом

«Мы подготовили место, хотим создать санаторий, семейное место, куда бы люди приезжали. Там будет питание, дома. Хотим взять направление, когда дети больные ДЦП катаются на лошадях. Это дает хороший эффект», — рассказал глава района.
После революции на территории Ютазинского района работала всесоюзная здравница — Ютазинская кумысолечебница. Сюда съезжались представители творческой интеллигенции — поэты, писатели, музыканты, художники. Они и лечились, и устраивали музыкальные и поэтические вечера и концерты. Производство кумыса в районе есть и сейчас.
«Это хорошая база, чтобы на этом строить маркетинг. Выстроить новые виды бизнеса», — сказала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.