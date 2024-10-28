Рэпер L'One заявил, что люди перестали смотреть видеоклипы

«Мне кажется, это уже давно никого не интересует. Всем достаточно посмотреть какой-нибудь трейлер в рилсах или еще где-нибудь. А ты тратишь на это силы, время, эмоции, которые можно пустить в абсолютно другое русло», — отметил музыкант на презентации альбома «Пиросмани».