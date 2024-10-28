Рэпер L'One заявил, что люди перестали смотреть видеоклипы

Рэпер L'One считает, что сейчас никто не смотрит клипы. По мнению артиста, чаще всего слушатель натыкается на музыкальные видео, когда переключает телеканалы. При этом сейчас мало кто целенаправленно заходит в соцсети или на видеоплатформы, чтобы оценить ролики от артистов.
«Мне кажется, это уже давно никого не интересует. Всем достаточно посмотреть какой-нибудь трейлер в рилсах или еще где-нибудь. А ты тратишь на это силы, время, эмоции, которые можно пустить в абсолютно другое русло», — отметил музыкант на презентации альбома «Пиросмани».
Тем не менее один трек с пластинки Леван Горозия экранизировал. L'One и Эрик Холматов недавно представили видео на песню «ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ».