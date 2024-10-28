Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший тренер сборной России по хоккею назвал причину поражений «Авангарда»

Владимир Крикунов считает, что команда часто «заигрывается».

Источник: Комсомольская правда

Весь нынешний сезон омский «Авангард» демонстрирует крайне неровную игру. Взлет на старте сменился чередой поражений, затем были победы и вновь поражения — до последней игры в домашнем матче, где «Авангард» выиграл у «Металлурга».

Своим видением ситуации с Legalbet поделился бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов. По оценке эксперта, «Авангард» — сильная команда, у которой «должно быть все нормально».

«Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. Десятое место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — с верой в «ястребов» отметил Крикунов.

На данный момент по итогам 19 матчей «Авангард» набрал 15 очков и занимает десятую позицию.