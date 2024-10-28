Бывший тренер сборной России по хоккею назвал причину поражений «Авангарда»

«Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. Десятое место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — с верой в «ястребов» отметил Крикунов.