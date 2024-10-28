В Башкирии вырос показатель смертности от COVID-19

В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом. Согласно данным регионального Минздрава, за минувшие сутки ковид был подтвержден у 73 пациентов. Всего за годы пандемии в республике было диагностировано более 423 тысяч фактов заражения.
За минувшую неделю в Башкирии был отмечен один летальный исход, вызванный осложнениями от заражения ковидом. Всего с начала пандемии вирус стал причиной смерти 6 196 человек.
На сегодняшний день стационарное лечение необходимо 54 жителям республики, остальные 1 004 человек находятся на домашнем лечении.
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