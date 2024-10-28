377 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области

С начала 2024 года в Ростовской области обнаружили 377 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
По словам чиновника, большую часть находок сделали в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.
— Военные действия на территории региона завершились больше 80 лет назад, но до сих пор в регионе находят боеприпасы, оружие и технику, — отметил Сергей Бодряков.
Напомним, в 2023 году на Дону обезвредили 394 взрывоопасных предмета.
Жителям Дона напоминают: при обнаружении одного или нескольких боеприпасов следует сразу же обозначить потенциально опасное место и позвонить по номеру «112». Нельзя самостоятельно передвигать или разбираться находку.
Напомним, боевые действия на территории Ростовской области шли с октября 1941 по август 1943 года. По интенсивности боев, а также количеству задействованных войск и техники на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет.