Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

377 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области

С начала года в Ростовской области обнаружили 377 взрывоопасных боеприпасов.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в Ростовской области обнаружили 377 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

По словам чиновника, большую часть находок сделали в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.

— Военные действия на территории региона завершились больше 80 лет назад, но до сих пор в регионе находят боеприпасы, оружие и технику, — отметил Сергей Бодряков.

Напомним, в 2023 году на Дону обезвредили 394 взрывоопасных предмета.

Жителям Дона напоминают: при обнаружении одного или нескольких боеприпасов следует сразу же обозначить потенциально опасное место и позвонить по номеру «112». Нельзя самостоятельно передвигать или разбираться находку.

Напомним, боевые действия на территории Ростовской области шли с октября 1941 по август 1943 года. По интенсивности боев, а также количеству задействованных войск и техники на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет.