Водитель автобуса из Ангарска оштрафован за нарушение правила проезда по «зебре»

Инспекторы нашли нарушителя. Тот рассказал, что разогнался, а людей заметил поздно. Тормозить не стал из-за большого веса транспортного средства и из-за того, что пассажиры могли упасть. 56-летний мужчина полностью осознал свою вину, однако штраф в размере 2500 тысяч рублей все равно обязан выплатить.