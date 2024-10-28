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Водитель автобуса из Ангарска оштрафован за нарушение правила проезда по «зебре»

Мужчина не уступил дорогу пешеходам.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске водитель маршрутного автобуса нарушил правила дорожного движения. За это должен выплатить штраф. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.

— Во время мониторинга социальных сетей инспекторы обнаружили видео, на котором запечатлен автобус, двигающийся по проспекту Карла Маркса. Водитель транспорта не уступил дорогу пешеходам на «зебре», — рассказывают в агентстве.

Мужчина осознал свою вину. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Инспекторы нашли нарушителя. Тот рассказал, что разогнался, а людей заметил поздно. Тормозить не стал из-за большого веса транспортного средства и из-за того, что пассажиры могли упасть. 56-летний мужчина полностью осознал свою вину, однако штраф в размере 2500 тысяч рублей все равно обязан выплатить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе из-за короткого замыкания загорелись гараж и автомобиль.