Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Награду получила судья по делу Бишимбаева

Сегодня, 28 октября 2024 года, в Астане в уголовном суде состоялась церемония награждения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Jogargy_sot

Из релиза следует, что и. о. председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.

«На мероприятии… Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан “Мінсіз қызметі үшін” II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие».

уточнили в пресс-службе суда.

В ходе вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качество рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.