Награду получила судья по делу Бишимбаева

Из релиза следует, что и. о. председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.
«На мероприятии… Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан “Мінсіз қызметі үшін” II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие».
В ходе вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качество рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.