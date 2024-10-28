Вероятность полярного сияния в европейской части 28 октября равна нулю

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Облако плазмы от вспышки Х1.9 долетело до Земли, но вероятность полярного сияния в европейской части в понедельник вечером почти равна нулю. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль. Точнее говоря, по текущей ситуации это строгий ноль, но небольшой запас оставлен на случай, если ситуация резко изменится», — говорится в сообщении.
Ранее ученые зарегистрировали на Солнце вспышку Х1.9, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. По информации на сайте лаборатории, облако плазмы, сопровождавшее эту вспышку, достигло Земли 28 октября. «Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 07:15 мск», — отмечается в сообщении.
Согласно данным мониторинга космической погоды ИПГ, уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек находится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — S5 (экстремально). «Скорость солнечного вещества составляет около 600 км/с, температура — около 700 тыс. градусов», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
О вспышках.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.