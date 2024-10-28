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В Юбилейном микрорайоне Краснодара отключат горячую воду и тепло 29 октября

Жителей Юбилейного микрорайона Краснодара предупредили об отключении горячей воды и отопления.

Источник: Комсомольская правда

В Юбилейном микрорайоне Краснодара отключат горячую воду и тепло 29 октября. Об этом «КП»-Кубань’сообщили в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».

Отопление и горячую воду отключат в ЮМР, СМР и части ФМР после 8:00.

«Работы будут проводиться на улице Бойлерной. Там будут ремонтировать запорную арматуру на ответвлении от магистрали», — объяснили причину отключения в «Краснодартеплоэнерго».

Летом 2024 года специалисты установили новую секущую арматуру Ду-700 мм. Это позволит провести работы на отдельном участке, а не на всей теплотрассе.

«То есть сливать теплоноситель со всей трубы 700 мм не будут. И займут они только максимум 12 часов», — добавили в организации.

Для проведения работ выбрали дневное время, когда большинство жителей на работе, и теплый день. В Краснодаре 29 октября обещают температуру воздуха до +17 градусов.

«Данные работы повысят надежность теплоснабжения в районе», — уточнили в пресс-службе организации.

ЖКХ