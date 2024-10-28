В Омской области директор интерната стала сиделкой

Для того чтобы стать помощником по уходу, специалисты проходят специальное обучение в благотворительном фонде «Старость в радость». Ранее Омск посетил представитель этого фонда. В комплексном центре «Вдохновение» прошёл открытый урок на тему «Позиционирование и перемещение маломобильных и немобильных граждан». Представители фонда оценили техническую оснащённость класса и рассказали о своём опыте взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для корректировки и изменения индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Всего участие в акции приняли 23 руководителя социальных учреждений из разных регионов.