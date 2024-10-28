В Омской области директор интерната стала сиделкой

В Омской области руководитель Тарского дома-интерната Ирина Аух на один день поменяла должность, стала не руководителем, а сиделкой. В рамках акции «Один день не руководитель, а помощник по уходу» ей предстояло провести целый день в качестве помощника по уходу.
«Это очень тяжёлый труд, требующий больших усилий. И когда я сама примерила на себя эту роль, то поняла, насколько это сложно», — поделилась своим новым опытом Ирина Аух.
Для того чтобы стать помощником по уходу, специалисты проходят специальное обучение в благотворительном фонде «Старость в радость». Ранее Омск посетил представитель этого фонда. В комплексном центре «Вдохновение» прошёл открытый урок на тему «Позиционирование и перемещение маломобильных и немобильных граждан». Представители фонда оценили техническую оснащённость класса и рассказали о своём опыте взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для корректировки и изменения индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Всего участие в акции приняли 23 руководителя социальных учреждений из разных регионов.