Синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды в Татарстане

В последние дни октября на погоду в регионе будут влиять атмосферные фронты северного циклона. Так, завтра, 29 октября, местами возможны небольшие дожди и мокрый снег, туман. Ночью ожидается от −2 до +3 градусов, на востоке может похолодать до −6. В дневные часы ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля. Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.