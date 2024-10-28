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В Калининграде заявили о приостановке автобусного сообщения с Ригой

Отмечается, что решение носит временный характер.

Источник: Freepik

Калининградский автовокзал заявил о приостановке автобусного сообщения с Ригой. Решение носит временный характер. Информация об этом размещена на официальном сайте предприятия.

«С 31 октября 2024 года временно приостанавливается движение автобусов по международному маршруту г. Калининград — г. Рига. О возобновлении движения автобусов будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении автовокзала. «Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий, чтобы узнать причину такого решения.

Автобусное сообщение со столицей Латвии запустили в ноябре прошлого года. Маршрут проходил через Шауляй и Елгаву.