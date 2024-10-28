В Калининграде заявили о приостановке автобусного сообщения с Ригой

«С 31 октября 2024 года временно приостанавливается движение автобусов по международному маршруту г. Калининград — г. Рига. О возобновлении движения автобусов будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении автовокзала. «Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий, чтобы узнать причину такого решения.