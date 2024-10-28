Танец тысячи цветов: в Никитском ботаническом саду начался «Бал хризантем»

«Последняя декада октября и первая декада ноября — это пик цветения сортов нашей коллекции. И при благоприятных погодных условиях цветение продолжится до конца ноября, — отметила Наталья Смыкова. — До 2012−13 года мы очень страшились первых чисел ноября. В это время на протяжении многих лет у нас наблюдались заморозки. И какие бы меры мы не предпринимали — опрыскивали специальным составом, согревали дымом, — цвет погибал от мороза, и декоративность выставки снижалась. Но вот уже лет 10, как ноябрьские заморозки нас не тревожат».