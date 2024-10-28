Танец тысячи цветов: в Никитском ботаническом саду начался «Бал хризантем»

Яркий, пестрый цветочный ковер, по которому, как пчелки, от бутона к бутону медленно передвигаются люди с телефонами в вытянутой руке — в Никитском ботаническом саду открылся ежегодный «Бал хризантем».
Это уже 71-й по счету бал. Дата не круглая, поэтому особых торжеств не планируется. Подготовка и так идет весь год: то, что для посетителей — выставка цветов, для сотрудников ботсада лишь научная работа.
«Больше половины представленных сортов выведены селекционерами ботсада, — рассказывает куратор коллекции крупноцветковой хризантемы Наталья Смыкова. — Мы рекордное количество сортов высадили — 460, всего 43 тысячи саженцев. А хризантема, как говорят на ее родине в Японии, требует тысячи поклонов, чтобы зацвести».
ЗАМОРОЗКИ НЕ ТРЕВОЖАТ.
Свою селекцию хризантем Никитский ботсад ведет с 1939 года и до сих пор демонстрирует некоторые сорта середины XX века, о чем можно догадаться по их названиям: «Вишневый сад», «Славяночка», «Красное знамя», «Пусть всегда будет солнце». В современных названиях много женских имен и посвящений: «Алиса», «Снежана», «Севастопольский вальс», «Космическим братьям».
Самый ранний сорт — «Египтянка» — распускается в середине октября, а поздние бутоны раскрываются в середине ноября.
«Последняя декада октября и первая декада ноября — это пик цветения сортов нашей коллекции. И при благоприятных погодных условиях цветение продолжится до конца ноября, — отметила Наталья Смыкова. — До 2012−13 года мы очень страшились первых чисел ноября. В это время на протяжении многих лет у нас наблюдались заморозки. И какие бы меры мы не предпринимали — опрыскивали специальным составом, согревали дымом, — цвет погибал от мороза, и декоративность выставки снижалась. Но вот уже лет 10, как ноябрьские заморозки нас не тревожат».
ДВУХМЕТРОВЫЕ ЦВЕТЫ.
Хризантемы до 50 см считаются низкорослыми. Их можно выращивать как в грунте, так и в кадках. Самые высокорослые достигают 2 метров в высоту и годятся только для цветников и оранжерей.
«Самый высокий сорт в нашей коллекции — “Эрмитаж”, достигающий 2,20 см в высоту. Номинировался на “Королеву бала” в прошлом году. Это любимая фотозона наших гостей, ведь мало кто видел хризантему выше человеческого роста», — подчеркнула сотрудник сада.
«Королев» гости цветочной выставки впервые стали выбирать в 2007 году, голосуя прямо во время посещения. Но последние несколько лет «королевские выборы» проходят на сайте и на страницах Никитского ботсада. Причем номинанты никогда не повторяются. В этом году выбирают уже 18-ю по счету «королеву».
«Обычно претенденток 5 или 6, поскольку это должны быть новинки. Отдельно мы выставляем 10−15 безымянных сортов и предлагаем гостям придумать им названия», — уточнила Смыкова.
Конечно, посетителям бросаются в глаза крупноцветковые растения, и чтобы не обижать мелкоцветковую, или бордюрную хризантему, специально ввели номинацию «Принцесса бала».
НА ЗАВИСТЬ ДРУЗЬЯМ.
«Бал хризантем», безусловно, бренд бархатного сезона в Крыму. Постояльцев отелей и санаториев подвозят автобусами, в кассы сада длиннющая очередь. Среди будущих «королев» и «принцесс» гуляют семьями, компаниями. Мамы фотографируют своих деток в цветочных декорациях и наоборот. Кто-то по видеосвязи транслирует крымскую погоду и настроение за сотни километров, где уже сумерки и холодно.
Но и соседи по Югу России не меньше радуются осенним цветам. Наталья с маленькой Мирой приехали в Крым из Краснодара и первым делом примерили «цветочное платье» при входе на выставочную площадку. Обе в Никитском ботсаду впервые.
«Мы не ожидали, что это будет такой бум, взрыв, волна цветов, — поделилась своими впечатлениями Наталья. — Я очень люблю хризантемы, но многие вижу впервые — в магазине такое не продают. Рада, что у нас есть такие селекционеры, и столько новинок. Как среди них выбрать “королеву”, не представляю. Мирослава сказала: я в восторге. Это наша любимая жизнь, мама».
КСТАТИ.
Входные билеты в Никитский ботанический сад стоят 200 рублей для детей с 7 до 14 лет, для взрослых — 500 рублей.
Выбирать «королеву» и «принцессу» бала будут на протяжении месяца.