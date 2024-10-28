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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 29 октября 2024

В двух округах Иркутска отключат отопление 29 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 29 октября 2024 коснется Свердловского и Правобережного округов. Специалисты займутся ремонтом, чтобы не допустить аварийных ситуаций в зимнее время года. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключения отопления в Иркутске 29 октября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Красноармейская, 15, — уточняет оператор.

В двух округах Иркутска отключат отопление 29 октября. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся к девяти часом утра, продолжатся до самого вечера. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 29 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Рабочего Штаба в областном центре до 1 декабря ограничат движение. Специалисты перекрыли участок от дома № 59/1 до здания № 73. Причиной стала реконструкция водонапорных трубопроводов.