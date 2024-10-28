Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 29 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 29 октября 2024 коснется Свердловского и Правобережного округов. Специалисты займутся ремонтом, чтобы не допустить аварийных ситуаций в зимнее время года. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.