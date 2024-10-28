Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 28 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 28 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 28 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 октября 2024 года.

В Брянской области ликвидировали диверсантов с иностранными вооружением

Источник: РИА "Новости"

В регионе пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта. Остатки отступающей ДРГ были поражены ракетно-артиллерийским ударом. У наемников обнаружили иностранные оружие, экипировку и средства связи, сообщила ФСБ.

Лавров ответил на заявления Запада о сотрудничестве РФ и КНДР

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Глава МИД РФ назвал заявления Запада о сотрудничестве РФ и КНДР оправданием присутствия западных военных на Украине. По его словам, договор с КНДР является открытым и не нарушает международное право.

Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов РФ

Источник: Reuters

Токио выделит Киеву $3 млрд, используя доходы от замороженных российских активов. Кредит размером 471,9 млрд иен окажут при поддержке стран G7, ранее утвердивших соответствующий документ, где указаны суммы помощи от каждой страны.

В Финляндии начали конфисковывать собственность России

Финский суд конфисковал участок Российского центра науки и культуры в Хельсинки по иску «Нафтогаза», требующего от России $5 млрд за утраченные активы в Крыму.

Умерла мать Егора Гайдара

Мать Егора Гайдара, Ариадна Бажова, умерла в возрасте 99 лет. Она упала, получив перелом шейки бедра, и скончалась утром следующего дня, несмотря на медицинскую помощь.