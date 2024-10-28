Последние новости к вечеру 28 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 октября 2024 года.
В Брянской области ликвидировали диверсантов с иностранными вооружением
В регионе пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта. Остатки отступающей ДРГ были поражены ракетно-артиллерийским ударом. У наемников обнаружили иностранные оружие, экипировку и средства связи, сообщила ФСБ.
Лавров ответил на заявления Запада о сотрудничестве РФ и КНДР
Глава МИД РФ назвал заявления Запада о сотрудничестве РФ и КНДР оправданием присутствия западных военных на Украине. По его словам, договор с КНДР является открытым и не нарушает международное право.
Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов РФ
Токио выделит Киеву $3 млрд, используя доходы от замороженных российских активов. Кредит размером 471,9 млрд иен окажут при поддержке стран G7, ранее утвердивших соответствующий документ, где указаны суммы помощи от каждой страны.
В Финляндии начали конфисковывать собственность России
Финский суд конфисковал участок Российского центра науки и культуры в Хельсинки по иску «Нафтогаза», требующего от России $5 млрд за утраченные активы в Крыму.
Умерла мать Егора Гайдара
Мать Егора Гайдара, Ариадна Бажова, умерла в возрасте 99 лет. Она упала, получив перелом шейки бедра, и скончалась утром следующего дня, несмотря на медицинскую помощь.