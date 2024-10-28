В Ростове-на-Дону построили первый детский сад на территории старого аэропорта

На территории «Нового Ростова» завершено возведение первого детского сада. Ответственную задачу по строительству города детства реализовала ГК «ЮгСтройИнвест».
Новый детский сад рассчитан на 200 детей, включая малышей ясельного возраста. Для самых юных ростовчан созданы просторные и светлые группы. Оборудуют залы, где будут проходить кружковые занятия, физкультура и музыка.
Известно, что застройщик позаботился и о безбарьерной среде для детей с ограниченными возможностями.
Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮСИ».
В дошкольном учреждении — закрытый двор, что позволит организовывать безопасные оздоравливающие прогулки на свежем воздухе.
— В рамках соглашения с правительством Ростовской области о реализации комплексного развития территории «Новый Ростов» вместе с комфортным жильем мы возводим социальную инфраструктуру. Проект первого детского сада создала и реализовала команда профессионалов ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича. Детский сад, построенный по самым современным технологиям, получился комфортным и уютным. Мы уверены, что здесь занятия для дошколят превратятся в увлекательный процесс, дети будут получать всестороннее развитие, — рассказал Игорь Папко, директор «ООО “СЗ-1 “ЮСИ-ДОН”.
Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮСИ».
Ожидается, что на территории «Нового Ростова» будет создан большой образовательный кластер. Детский сад стал первым учреждением, а весной застройщик начал строительство большой школы со спортивным комплексом и бассейном на 1100 учеников.
Всего же по плану комплексного развития территорий «Нового Ростова» будут возведены 11 детских садов и 6 школ, а также спортивные комплексы, учреждения культуры, здравоохранения и дополнительного образования. Запланировано строительство правительственного квартала, концертных и выставочных залов, будет обустроен большой парк.