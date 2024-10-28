В Ростове-на-Дону построили первый детский сад на территории старого аэропорта

— В рамках соглашения с правительством Ростовской области о реализации комплексного развития территории «Новый Ростов» вместе с комфортным жильем мы возводим социальную инфраструктуру. Проект первого детского сада создала и реализовала команда профессионалов ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича. Детский сад, построенный по самым современным технологиям, получился комфортным и уютным. Мы уверены, что здесь занятия для дошколят превратятся в увлекательный процесс, дети будут получать всестороннее развитие, — рассказал Игорь Папко, директор «ООО “СЗ-1 “ЮСИ-ДОН”.