FEDUK отыграл свой первый DJ-сет при поддержке Звука на презентации нового EP

FEDUK также рассказал, как ему пришла идея сюжета для нового музыкального проекта: «У нас с Sasha Xuman (давний коллега FEDUK"а, спродюсировавший релиз — прим. ред.) уже было две-три демки, и для полноценного EP не хватало одного трека. Мне захотелось сделать что-то в стиле stutter house — ностальгический, романтический звук. В итоге всего за три часа мы записали песню “Принцесса & Робот”, а потом я подумал, что это отличное название для всего релиза: оно звучит как отдельная вселенная».