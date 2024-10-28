FEDUK отыграл свой первый DJ-сет при поддержке Звука на презентации нового EP

Российский хип-хоп-артист FEDUK провел необычную презентацию своего нового мини-альбома «Принцесса & Робот», во время которой исполнил свой первый DJ-сет. Организатором мероприятия выступил HiFi-стриминг Звук.
Вместе с рэпером 26 октября выступили его друзья Sasha Xuman и DJ 909. Поддержать новую пластинку пришли такие известные артисты, как Антоха МС, группа «Сироткин», AMCHI, Кассета, КлоуКома, Tony Souljah, Лилая и другие.
Мини-альбом «Принцесса & Робот» рассказывает историю отношений упавшего с неба Робота и Принцессы из Средневековья. Чтобы больше погрузиться в необычный мир EP, Звук создал яркий комикс в специальном Telegram-боте. С его помощью можно узнать, как встретились двое влюбленных, какие испытания им пришлось преодолеть и чем закончится любовь двух столь непохожих существ.
FEDUK также рассказал, как ему пришла идея сюжета для нового музыкального проекта: «У нас с Sasha Xuman (давний коллега FEDUK"а, спродюсировавший релиз — прим. ред.) уже было две-три демки, и для полноценного EP не хватало одного трека. Мне захотелось сделать что-то в стиле stutter house — ностальгический, романтический звук. В итоге всего за три часа мы записали песню “Принцесса & Робот”, а потом я подумал, что это отличное название для всего релиза: оно звучит как отдельная вселенная».
Впервые рэпер анонсировал мини-альбом «Принцесса & Робот» в начале августа этого года. Тогда он признался, что на запись треков ушло два дня.