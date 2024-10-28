«Надеваю резиновые сапоги и иду по реке»: жители башкирского села пожаловались на размытый мост

Жители деревни Шарипово, что в Учалинском районе, обращаются к властям Башкирии с просьбой помочь им отремонтировать мост, ведущий к деревне. Связь с соседними населенными пунктами возможен только через него, но мост размывает уже в третий раз, а местные власти проводят некачественный его ремонт. Подробности происходящего местные жители рассказали в беседе с «КП-Уфа».