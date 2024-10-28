«Надеваю резиновые сапоги и иду по реке»: жители башкирского села пожаловались на размытый мост

Жители деревни Шарипово, что в Учалинском районе, обращаются к властям Башкирии с просьбой помочь им отремонтировать мост, ведущий к деревне. Связь с соседними населенными пунктами возможен только через него, но мост размывает уже в третий раз, а местные власти проводят некачественный его ремонт. Подробности происходящего местные жители рассказали в беседе с «КП-Уфа».
РАЗМЫВАЕТ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.
Размытие моста — уже не первое в истории деревни. По словам жителей Шарипово, дамба уже и ранее подвергалась разрушительным воздействиям стихии. В 2022 году сельчане обратились к главе администрации района с просьбой отремонтировать мост, так как по нему регулярно проезжают автобусы со школьниками и осуществляются перевозки туристов к объектам культурного наследия.
— Администрация отреагировала, и был проведен аукцион, — рассказывает жительница Анастасия. — Мост отремонтировали силами подрядчика, но в проект не внесли реконструкцию шлюза и задвижек под ним.
Летом из-за разгула стихии образовалась глубокая яма. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
После ремонта проблемы должны были закончиться, однако, уже этим летом из-за паводков произошло полное размытие насыпной плотины, ведущей к мосту.
— После того, как паводок прекратился, место разрушения просто засыпали мелкими камнями и глиной, — говорит Анастасия.
«ПРОСТО ХОТИМ, ЧТОБЫ СДЕЛАЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ».
В пятницу 25 октября то же самое место возле моста снова полностью размыло, и образовалась глубокая яма, из-за которой жизнь сельчан значительно усложнилась. Каретам скорой помощи приходится ездить в объезд, чтобы добраться до пациента, а это отнимает массу времени.
— Трижды мы приходили к тому, что сейчас имеем, — говорит жительница села Шарипово. — Мы хотим, чтобы были предприняты меры по устранению существующей проблемы, и был нормальный доступ в деревню.
Сельчан каждый раз удивляет, что дорога в буквальном смысле «плывет», несмотря на произведенные ремонтные работы.
— Мы радуемся только тому, что в пятницу по этому мосту никто не проезжал, потому что дорога обрушилась очень быстро, — рассказывает Анастасия.
«ХОЖУ НА РАБОТУ ПО РЕКЕ».
Местная жительница Зиля Н. рассказала, что из-за случившегося теперь отрезана от единственного ближайшего магазина, в который раньше ездила по мосту на велосипеде. По словам женщины, после ремонта мост продержался меньше двух месяцев.
По словам местных, восстановленный мост продержался меньше двух месяцев. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
— На работу мне приходится добираться прямо по реке, — говорит Зиля. — Надеваю резиновые сапоги и перехожу реку. Начальству приходится отсылать видео, как иду. В пятницу, конечно, неожиданно все обвалилось. Сначала протекал ручеек, а потом жители видели из окна, как в том месте словно гейзер прорвал.
Ситуация усугубляется тем, что в последние годы дамба не раз подвергалась восстановлению, однако, по мнению жителей, работы проводились без должного контроля и внимания к деталям. Для сельчан это уже не просто вопрос удобства — это вопрос безопасности и уверенности в завтрашнем дне.
— Каждый раз после ремонта мы надеялись, что это последний раз, но, похоже, мы ошибались, — добавляют местные.