Новочеркасские спортсмены завоевали медали в корпоративных соревнованиях

В Москве состоялось масштабное спортивное событие для сотрудников ГК «Трансмашхолдинг» — 6-й сезон Спортивной лиги ТМХ. На площадке спорткомплекса «Лужники» прошли соревнования среди спортсменов предприятий и партнеров холдинга, а также зрелищная церемония закрытия. Спортивное событие в этот раз было приурочено к Году семьи. Четвертое место в общекомандном зачете по итогам соревнований завоевала сборная НЭВЗа.
В рамках соревнования были организованы турниры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, баскетболу, волейболу, хоккею и легкой атлетике. Всего в спортлиге приняли участие более 1300 спортсменов и около 3000 болельщиков.
Всего в спортлиге приняли участие более 1300 спортсменов и около 3000 болельщиков. Фото: Максим Максименко.
Командам НЭВЗа по настольному теннису, шахматам и баскетболу удалось войти в пятерки лучших. Немного не хватило удачи новочеркасским волейболистам и футболистам.
Отличные результаты показали взрослые атлеты и дети заводчан, завоевав в легкой атлетики медали различного достоинства. В дистанции на 60 м среди девушек безоговорочную победу одержала Виктория Тарасова. Серебро на дистанции 200 м получила Анна Кривонос. Бронзу в копилку легкоатлетов добавил Данил Жерлица на дистанции 200 м. В командной эстафете представители завода завоевали бронзу.
А самыми быстрыми в своих возрастных подгруппах оказались юные легкоатлеты из Новочеркасска. Золотая медаль у Виолетты Максименко, серебро у Дарьи Дмитриевой, бронза у Ольги Онищенко.