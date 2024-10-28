Новочеркасские спортсмены завоевали медали в корпоративных соревнованиях

В Москве состоялось масштабное спортивное событие для сотрудников ГК «Трансмашхолдинг» — 6-й сезон Спортивной лиги ТМХ. На площадке спорткомплекса «Лужники» прошли соревнования среди спортсменов предприятий и партнеров холдинга, а также зрелищная церемония закрытия. Спортивное событие в этот раз было приурочено к Году семьи. Четвертое место в общекомандном зачете по итогам соревнований завоевала сборная НЭВЗа.