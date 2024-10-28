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Вице-спикер Госдумы запросила планы по улучшению экологии в Ростовской области

Вице-спикер Госдумы взяла на контроль ситуацию с качеством воздуха в Ростове и Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко запросила в Минприроды России планы по улучшению качества воздуха в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

— Направила запрос с просьбой представить промежуточные итоги. Что уже сделано, чтобы вредных выбросов стало меньше. До 15 декабря Роспотребнадзор должен оценить риски для здоровья людей, — рассказала в Telegram Виктория Абрамченко.

Речь идет о выполнении мероприятий проекта «Чистый воздух». Представитель Ростовской области в Госдуме отметила, что основными загрязнителями в указанных городах являются промышленные предприятия, объекты генерации и транспорт.

— В Новочеркасске важно заменить общественный транспорт на более экологичный. К сожалению, работа электрического транспорта сейчас сведена к минимуму. У города не хватает средств на модернизацию. Попросила представить позицию по мероприятиям в рамках проекта «Чистый воздух» в Новочеркасске за счет федерального бюджета, — добавила Виктория Абрамченко.

Парламентарий намерена информировать жителей Дона по ситуации. Виктория Абрамченко подчеркнула, что Ростовская область заслуживает чистого воздуха, комфортной и безопасной среды для жизни.