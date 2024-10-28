Вице-спикер Госдумы запросила планы по улучшению экологии в Ростовской области

— В Новочеркасске важно заменить общественный транспорт на более экологичный. К сожалению, работа электрического транспорта сейчас сведена к минимуму. У города не хватает средств на модернизацию. Попросила представить позицию по мероприятиям в рамках проекта «Чистый воздух» в Новочеркасске за счет федерального бюджета, — добавила Виктория Абрамченко.