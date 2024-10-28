«Изучат каждый шаг от рождения»: Что происходит с делом об исчезновении Анны Цомартовой после его передачи в центральный аппарат СК

22-летняя студентка Ростовского юридического университета МВД Анна Цомартова пропала 10 февраля в Каспийске. Родные девятый месяц не находят себе места, не зная, что случилось с их дочерью. Глотком надежды для них стал перевод уголовного дела в Главное следственное управление СК России.
ПРОИГРАЛА БОЙ И ПОШЛА К МОРЮ.
Напомним, в Дагестан девушка приехала на соревнования по тайскому боксу вместе с младшим братом в составе городской сборной. В тот день девушка проиграла бой и вышла прогуляться по берегу Каспийского моря.
Анна попала в объективы камер наружного наблюдения. Последние кадры с ней — с пирса ведомственного санатория. Через 40 минут стемнело, и запись стала практически неразличимой.
Когда ростовчанка не вернулась в гостиницу вечером, ее семья забила тревогу. Связаться с девушкой по телефону было невозможно — перед прогулкой она оставила смартфон брату. Родные, волонтеры, полицейские прочесывали берег, весь город и его окрестности. Водолазы исследовали морское дно. Однако пропавшую никто так и не нашел.
Мама Ани рассказывает, что дома ее старшая дочь была окружена любовью. Фото: из архива семьи.
ВЕРЯТ, ЧТО ЖИВА.
Родители Анны сразу отказались от предположения, что она могла что-то с собой сделать. По их словам, проигранный бой не был решающим в спортивной карьере дочери. У девушки были большие планы на жизнь, она не жаловалась на неразделенную любовь. Не верят близкие и в то, что она могла утонуть..
— В том месте слишком мелко. Случись бы самое страшное, море давно бы уже отдало тело, — говорила мама Диана в интервью «КП — Ростов-на-Дону».
Региональный СК, как это делается в подобных случаях, возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Родители — Диана и Николай Цомартовы — параллельно продолжали искать дочь. Они завели телеграм-канал о поисках Анны и объявили награду в пять миллионов рублей за достоверные сведения о ее местонахождении.
На семью обрушился шквал звонков как от так называемых медиумов, так и от людей, называвших себя свидетелями. Ни слова «очевидцев», ни слова гадалок подтверждения так и не получили.
Позже родители получили снимки из метро Дубая и Москвы. В кадр попали девушки, очень похожие на Анну.
Очень похожую на Анну девушку видели в ОАЭ. Фото: из архива семьи.
— Со спины и правда очень похожа, вплоть до манеры заплетать косу, а для девушки это как отпечаток пальца, — комментировала мама пропавшей фотографию из дубайского метро.
После этого ориентировки с лицом Анны волонтеры стали распространять даже за рубежом.
«НАПРАВЯТ ЗАПРОС В ИНТЕРПОЛ».
Родители Анны долго настаивали на том, чтобы уголовное дело о ее исчезновении передали в Москву. Недавно Диана и Николай добились этого. Расследованием занялся федеральный центр. Едва узнав об этом, мама пропавшей поехала в столицу и провела на допросе целый рабочий день.
— Материалы дела насчитывают уже 22 тома, — поделился в беседе с «КП-Ростов-на-Дону» отец Николай Цомартов. — Ведутся экспертизы.
Кроме того, следователь ГСУ заверил маму, что повторно направит запрос в Интерпол, чтобы получить записи с камер метро в Дубае. Не исключено, что специалист даже поедет во Владикавказ, где до переезда в Ростов жила семья Цомартовых.
— А в Каспийск поедут, туда, где Аня пропала? — задаются вопросом читатели канала о поисках девушки. — Хоть бы получилось следкому достать записи с территории санатория.
— Я не могу указывать, куда надо ехать. Следователь самостоятельно принимает решения. Он должен изучить каждую деталь, чтобы проанализировать ситуацию. В Следкоме делают все, что необходимо. И в главном следственном управлении, с учетом проверки проделанной работы, сделают больше, — уверена Диана Цомартова. — Будут изучать каждый шаг от рождения и до 10 февраля этого года.
В последний раз девушку видели на берегу Каспийского моря 10 февраля.
«ЭТО ВАМ НЕ “ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ!”.
Диана объясняет всем неравнодушным, что перевод расследования в федеральный центр — уже огромный шаг в поисках Ани.
— Мы добились того, что дело забрали в Москву. Теперь все доверяю следователям. Я абсолютно уверена, что они помогут найти Аню. Это вам не «частные детективы» — это Главное следственное управление России с полными полномочиями по всем направлениям.
Все, кто расклеивает в своих городах ориентировки, кто каждый день следит, не нашлась ли Аня, единодушно поддержали родителей.
— Пусть этим делом занимаются честные, принципиальные, грамотные специалисты и доведут дело до конца! — надеются они.
И родители верят, что все получится. По словам Дианы, когда-то она просила дочь присылать ей точку, если та сильно занята и не может позвонить. Это означало, что у нее все хорошо. А недавно Диана и Николай получили загадочное послание-шифр в комментарии на канале о поисках девушки.
— Это была точка. Просто точка. Понимаете? И страницу, с которой отправили сообщение, мгновенно удалили. Мы не успели даже сделать скриншот экрана, — сказал отец.