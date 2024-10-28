«Изучат каждый шаг от рождения»: Что происходит с делом об исчезновении Анны Цомартовой после его передачи в центральный аппарат СК

Родители Анны сразу отказались от предположения, что она могла что-то с собой сделать. По их словам, проигранный бой не был решающим в спортивной карьере дочери. У девушки были большие планы на жизнь, она не жаловалась на неразделенную любовь. Не верят близкие и в то, что она могла утонуть..