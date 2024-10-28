Узбекистан и Кувейт договорились об увеличении числа авиарейсов до 28 в неделю

Основные нововведения в соглашении:
1. Либерализация авиарынка: Убирается ограничение на количество авиакомпаний, что создаёт условия для свободной конкуренции и увеличивает доступ к новым маршрутам.
2. Расширение числа рейсов: Теперь разрешено выполнять до 14 рейсов в неделю с каждой стороны, что составляет 28 рейсов в неделю в обоих направлениях.
3. Разрешение полётов из всех аэропортов: Узбекистанским и кувейтским авиакомпаниям позволено летать из любого аэропорта своих стран, что особенно важно для региональных аэропортов Узбекистана, стремящихся увеличить пассажиропоток.
В Минтрансе Узбекистана отметили, что соглашение открывает большие возможности для туристического и делового обмена. В 2023 году более 95 тысяч узбекистанских паломников совершили поездку «Умра» через Кувейт, часто делая короткие туристические остановки в Кувейте. В свою очередь, около 1000 туристов из Кувейта посетили Узбекистан, откуда многие отправились в Ош (Кыргызстан) для дальнейших путешествий.
Решение об увеличении количества рейсов до 28 в неделю направлено на удовлетворение спроса на прямые рейсы, облегчение краткосрочных туров для граждан Кувейта в Узбекистан и развитие паломнического туризма. Кроме того, оно поможет создать новые направления в региональных аэропортах и увеличить туристический поток, особенно в рамках программы «паломнического туризма».
Узбекистан рассчитывает, что улучшенные условия авиасообщения с Кувейтом помогут не только увеличить пассажиропоток, но и стимулировать экономическое сотрудничество. Ожидается, что Узбекистан станет ещё более доступным для кувейтских туристов и бизнесменов, а новые условия создадут дополнительные возможности для туризма и международного бизнеса в обеих странах.