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Узбекистан и Кувейт договорились об увеличении числа авиарейсов до 28 в неделю

Узбекистан и Кувейт подписали новое соглашение об авиасообщении, которое позволит авиакомпаниям двух стран выполнять до 28 рейсов в неделю. До сих пор полёты между двумя странами регулировались соглашением 1994 года, которое ограничивало количество авиакомпаний одной от каждой стороны. В последние годы в обоих государствах появились новые авиаперевозчики и возникла необходимость пересмотра соглашения для расширения возможностей как для государственных, так и для частных авиакомпаний.

Источник: Podrobno.uz

Основные нововведения в соглашении:

1. Либерализация авиарынка: Убирается ограничение на количество авиакомпаний, что создаёт условия для свободной конкуренции и увеличивает доступ к новым маршрутам.

2. Расширение числа рейсов: Теперь разрешено выполнять до 14 рейсов в неделю с каждой стороны, что составляет 28 рейсов в неделю в обоих направлениях.

3. Разрешение полётов из всех аэропортов: Узбекистанским и кувейтским авиакомпаниям позволено летать из любого аэропорта своих стран, что особенно важно для региональных аэропортов Узбекистана, стремящихся увеличить пассажиропоток.

В Минтрансе Узбекистана отметили, что соглашение открывает большие возможности для туристического и делового обмена. В 2023 году более 95 тысяч узбекистанских паломников совершили поездку «Умра» через Кувейт, часто делая короткие туристические остановки в Кувейте. В свою очередь, около 1000 туристов из Кувейта посетили Узбекистан, откуда многие отправились в Ош (Кыргызстан) для дальнейших путешествий.

Решение об увеличении количества рейсов до 28 в неделю направлено на удовлетворение спроса на прямые рейсы, облегчение краткосрочных туров для граждан Кувейта в Узбекистан и развитие паломнического туризма. Кроме того, оно поможет создать новые направления в региональных аэропортах и увеличить туристический поток, особенно в рамках программы «паломнического туризма».

Узбекистан рассчитывает, что улучшенные условия авиасообщения с Кувейтом помогут не только увеличить пассажиропоток, но и стимулировать экономическое сотрудничество. Ожидается, что Узбекистан станет ещё более доступным для кувейтских туристов и бизнесменов, а новые условия создадут дополнительные возможности для туризма и международного бизнеса в обеих странах.

туризм и отдых