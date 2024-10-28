Узбекистан и Кувейт договорились об увеличении числа авиарейсов до 28 в неделю

Узбекистан и Кувейт подписали новое соглашение об авиасообщении, которое позволит авиакомпаниям двух стран выполнять до 28 рейсов в неделю. До сих пор полёты между двумя странами регулировались соглашением 1994 года, которое ограничивало количество авиакомпаний одной от каждой стороны. В последние годы в обоих государствах появились новые авиаперевозчики и возникла необходимость пересмотра соглашения для расширения возможностей как для государственных, так и для частных авиакомпаний.