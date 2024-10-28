Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская школьница выиграла миллион рублей

Юная уфимка стала финалисткой конкурса «Большая перемена».

Источник: Комсомольская правда

В «Артеке» прошел конкурс «Большая перемена», победительницей которого стала ученица 11 класса лицея № 124 Уфы Аделина Ишбулатова. Девушка смогла обойти около полутора тысяч других детей и выиграть денежный приз. Об этом рассказал глава администрации Дёмского района города Антон Тарасов.

Аделина с успехом прошла оба этапа конкурса. В первый день ребята решали кейсовые задания, во второй — защищали свои проекты. По итогам всех этапов уфимка смогла занять первое место и забрать миллион рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.