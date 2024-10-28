Уфимская школьница выиграла миллион рублей

В «Артеке» прошел конкурс «Большая перемена», победительницей которого стала ученица 11 класса лицея № 124 Уфы Аделина Ишбулатова. Девушка смогла обойти около полутора тысяч других детей и выиграть денежный приз. Об этом рассказал глава администрации Дёмского района города Антон Тарасов.
Аделина с успехом прошла оба этапа конкурса. В первый день ребята решали кейсовые задания, во второй — защищали свои проекты. По итогам всех этапов уфимка смогла занять первое место и забрать миллион рублей.
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