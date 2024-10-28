Около 40 катков откроют в Подмосковье в декабре

Каждую площадку оборудуют пунктами проката коньков, уборными, шкафчиками для хранения и другим. При этом восемь катков из общего числа будут открыты впервые. Они расположатся в Дубне, Раменском, Коломне и Солнечногорске. Кроме того, в парках Московской области откроют более 50 трасс для катания на лыжах и свыше 60 тюбинговых горок, передает Telegram-канал региона.
— Необходимо увеличить количество рабочих… подготовить катки, лыжные трассы и новогоднюю инфраструктуру к 1 декабря, — подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
На этой неделе на территории столичного региона будет преобладать пасмурная погода, при этом столбики термометров постепенно начнут приближаться к отрицательным отметкам, местами в ночное время могут быть заморозки. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.