Около 40 катков откроют в Подмосковье в декабре

Каждую площадку оборудуют пунктами проката коньков, уборными, шкафчиками для хранения и другим. При этом восемь катков из общего числа будут открыты впервые. Они расположатся в Дубне, Раменском, Коломне и Солнечногорске. Кроме того, в парках Московской области откроют более 50 трасс для катания на лыжах и свыше 60 тюбинговых горок, передает Telegram-канал региона.