В Ростове-на-Дону начала работу новая библиотека

В Ростове-на-Дону открылась новая библиотека «Платформа». Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко. Она располагается на втором этаже здания автовокзала «Центральный», который располагается на проспекте Шолохова, 270/1.
Согласно опубликованной информации, гости и жители Ростова могут посетить новую библиотеку.
— Для всех категорий пассажиров предусмотрена зона обмена книгами. Информацию о том, как получить библиотечное обслуживание и стать читателем библиотеки, разместим на официальном сайте Администрации города, — поделился Алексей Логвиненко.
Библиотека будет работать с 10 до 18 часов, кроме пятницы и субботы.