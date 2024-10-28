В Ростове-на-Дону начала работу новая библиотека

В Ростове-на-Дону открылась новая библиотека «Платформа». Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко. Она располагается на втором этаже здания автовокзала «Центральный», который располагается на проспекте Шолохова, 270/1.