Песков заявил, что перед наукой стоит задача развития РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Перспективы российской науки блестящие, поскольку без нее невозможно суверенное развитие страны. Ученые должны понимать свою ответственность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша наука чрезвычайно востребована — в процессах суверенизации всех областей нашей жизни, суверенизации экономики, необходимости, скажем так, успеть на поезд технологического перевооружения, — считает представитель Кремля. — Это обязывает науку ежегодно демонстрировать конкретные результаты, причем не только фундаментальные, но и прикладные».
«Без этого развитие страны будет невозможно. Это, конечно, огромная возможность для науки, но и огромная ответственность, — добавил он. — И ученые, и вся наша система науки должны это понимать. Это очень важно».
Поэтому, заключил Песков, «перспективы у науки должны быть блестящие».
Пресс-секретарь президента РФ принимает участие в церемонии вручения премии «За верность науке».