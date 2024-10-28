Велопешеходная дорожка соединит центр Уфы и Дему

В Уфе появится новая велопешеходная дорожка, которая соединит Дему и центр города. Об этом рассказал мэр столицы Ратмир Мавлиев.
По его словам, сейчас жители Демского района могут попасть в центр лишь с помощью автомобильной трассы, а пешеходы и велосипедисты такой безопасной возможности не имеют. Сложившуюся ситуацию Мавлиев охарактеризовал как несправедливую.
— Считаю, что эту несправедливость нужно устранить, и как можно скорее. Поэтому начинаем проектирование велопешеходной дорожки, — написал сити-менеджер.
Известно, что новый маршрут будет проложен через лес. К его реализации приступят в 2025 году.
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