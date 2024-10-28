Песков: российская наука остается открытой к сотрудничеству с другими странами

«Наши ученые продолжают оставаться открытыми всему миру. Наши ученые ездят в другие страны, в другие научные организации, работают там, обогатившись чем-то новым, возвращаются к нам, потом снова едут, работают и несут что-то новое наше туда. И происходит такая циркуляция, которая и обеспечивает необходимую синергию для развития науки. Ни одна наука не может развиваться под стеклянным колпаком, это невозможно. Она должна быть открытая, особенно такая великая наука такой великой страны, как наша», — сказал представитель Кремля, вручая награду ректору МГУ Виктору Садовничему в номинации «Российская наука — миру».