Песков: российская наука остается открытой к сотрудничеству с другими странами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские ученые остаются открыты всему миру и продолжают вносить вклад в мировую науку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения всероссийской премии «За верность науке».
«Наши ученые продолжают оставаться открытыми всему миру. Наши ученые ездят в другие страны, в другие научные организации, работают там, обогатившись чем-то новым, возвращаются к нам, потом снова едут, работают и несут что-то новое наше туда. И происходит такая циркуляция, которая и обеспечивает необходимую синергию для развития науки. Ни одна наука не может развиваться под стеклянным колпаком, это невозможно. Она должна быть открытая, особенно такая великая наука такой великой страны, как наша», — сказал представитель Кремля, вручая награду ректору МГУ Виктору Садовничему в номинации «Российская наука — миру».
Песков также отметил, что вносить вклад в мировою науку — долг российских ученых.
Всероссийская премия «За верность науке» вручается с 2015 года в рамках объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий. В 2023 году на премию поступило рекордное количество заявок, за четыре сезона их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 1 213. В заявочной кампании приняли участие 78 регионов страны.
Организатором премии выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ имени М. В. Ломоносова.