Автомобилистам Башкирии пора переходить на зимнюю резину

«Это прежде всего безопасность вас, ваших пассажиров и окружающих участников дорожного движения. Потому что при понижении температуры, ещё на дороге может быть и не выпал снег, но вот эта масляная плёнка, которая на асфальте возникает от различных выбросов, может уже потихонечку схватываться, покрываться ледяной корочкой. И вы уже на летней резине будете чувствовать себя некомфортно и небезопасно», — сказал он «Russia Today».