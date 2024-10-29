Автомобилистам Башкирии пора переходить на зимнюю резину

В ведомстве отметили, что одним из основных критериев при смене автомобильных покрышек является среднесуточная температура воздуха и устойчивое её понижение.
Заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан объяснил, что если на протяжении нескольких дней держится температура воздуха +5 °С и дальше понижается, то лучше сменить летнюю резину на зимнюю.
«Это прежде всего безопасность вас, ваших пассажиров и окружающих участников дорожного движения. Потому что при понижении температуры, ещё на дороге может быть и не выпал снег, но вот эта масляная плёнка, которая на асфальте возникает от различных выбросов, может уже потихонечку схватываться, покрываться ледяной корочкой. И вы уже на летней резине будете чувствовать себя некомфортно и небезопасно», — сказал он «Russia Today».
В соответствии с действующим законодательством с декабря по февраль включительно необходимо передвигаться на зимних шинах, напомнил Антон Белан.