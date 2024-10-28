В Пакистане взяли в заложники блогера из России Васю Щупальце

По предварительным данным, турист находится у пакистанского Талибана. Боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» опубликовали фотографию, на которой, предположительно, изображен Бабко. Его можно узнать по характерным дредам и пирсингу. Рядом с мужчиной сидят два боевика. Они похитили туриста в Северном Вазиристане, а за его освобождение просят выкуп. Боевики якобы связались с российским посольством, чтобы договориться об условиях передачи заложника. Российская сторона официально эту информацию не комментировала. Талибы также не назвали имени похищенного.