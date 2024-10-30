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Что изменится в России с 1 ноября 2024 года: люди, деньги, предпринимательство, онлайн-среда

Повседневная жизнь, семейный бюджет, интернет и бизнес — как видоизменятся будни российских граждан с 1 ноября 2024 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Новые веяния снова придут в страну с 1 ноября 2024 года. Разбираемся, что изменится для льготников и в системе быстрых платежей, а также кого коснется модернизирование правил в интернет-, бизнес-, финансовой и общественной средах.

Изменения в общественной жизни

  • С 1 ноября гражданам больше не потребуется подтверждать поверку счетчиков воды в товариществах собственников жилья или управляющих компаниях. Теперь информация автоматом будет передаваться на специализированную онлайн-платформу «Аршин».
  • Льготников больше не смогут лишить компенсации квартплаты при наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Исключение составит только ситуация со взысканием непогашенных средств через суд.
  • Участники государственной программы по оказанию помощи добровольному переселению в Россию соотечественников смогут проще получать вид на жительство. В частности — без оформления разрешения на временное проживание.

Изменения в финансовой сфере

  • С 1 октября система быстрых платежей перестанет взимать комиссию за оплату налогов и штрафов.
  • Беспроцентные переводы до 100 тысяч рублей через систему быстрых платежей теперь станут возможны не только на карты других банков, но и на электронные кошельки.

Изменения в интернет-среде

С 1 октября владельцы пабликов с аудиторией более десяти тысяч человек будут обязаны передавать сведения о себе и своем онлайн-детище в Роскомнадзор. После таким каналам, страницам или сообществам будет присвоена специальная маркировка.

Изменения в бизнесе

  • С 1 ноября до крупного майнинга будут допускаться только юридические лица и индивидуальные предприниматели из реестра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Остальные смогут вести такого рода бизнес исключительно без превышения государственного лимита энергопотребления.
  • Товары легкой промышленности пополнят перечень продукции из системы «Честный знак». Продавать их без специальной маркировки теперь будет запрещено.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 ноября 2024 года

Отмена подтверждения поверки счетчиков водыТеперь информация автоматом будет передаваться на специализированную онлайн-платформу «Аршин».
Изменения в правилах компенсации квартплаты льготникамЗадолженность за жилищно-коммунальные услуги больше не будет повод для лишения выплаты. Исключение составит только наличие взыскания непогашенных средств через суд.
Нововведение в госпрограмме по оказанию помощи добровольному переселению соотечественниковЕе участники смогут проще получать вид на жительство. В частности — без оформления разрешения на временное проживание.
Отмена комиссии в СПБ для оплаты налогов и штрафовСистема быстрых платежей перестанет взимать комиссию за оплату налогов и штрафов.
Введение беспроцентных переводов через СПБ на электронные кошелькиТеперь до 100 тысяч рублей можно будет отослать без переплат не только на карты других банков.
Новые обязанности больших пабликов в СетиВладельцы публичных страниц с аудиторией более десяти тысяч человек будут обязаны передавать сведения о себе и своем онлайн-детище в Роскомнадзор.
Нововведения для майнеровДо крупного майнинга будут допускаться только юрлица и ИП из реестра Минцифры. Остальные смогут вести такого рода бизнес исключительно без превышения гослимита энергопотребления.
Пополнения перечня системы «Честный знак»Товары легкой промышленности теперь тоже должны будут продаваться со специальной маркировкой.


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