Что изменится в России с 1 ноября 2024 года: люди, деньги, предпринимательство, онлайн-среда

Отмена подтверждения поверки счетчиков воды Теперь информация автоматом будет передаваться на специализированную онлайн-платформу «Аршин».

Изменения в правилах компенсации квартплаты льготникам Задолженность за жилищно-коммунальные услуги больше не будет повод для лишения выплаты. Исключение составит только наличие взыскания непогашенных средств через суд.

Нововведение в госпрограмме по оказанию помощи добровольному переселению соотечественников Ее участники смогут проще получать вид на жительство. В частности — без оформления разрешения на временное проживание.

Отмена комиссии в СПБ для оплаты налогов и штрафов Система быстрых платежей перестанет взимать комиссию за оплату налогов и штрафов.

Введение беспроцентных переводов через СПБ на электронные кошельки Теперь до 100 тысяч рублей можно будет отослать без переплат не только на карты других банков.

Новые обязанности больших пабликов в Сети Владельцы публичных страниц с аудиторией более десяти тысяч человек будут обязаны передавать сведения о себе и своем онлайн-детище в Роскомнадзор.

Нововведения для майнеров До крупного майнинга будут допускаться только юрлица и ИП из реестра Минцифры. Остальные смогут вести такого рода бизнес исключительно без превышения гослимита энергопотребления.

Пополнения перечня системы «Честный знак» Товары легкой промышленности теперь тоже должны будут продаваться со специальной маркировкой.