Что изменится в России с 1 ноября 2024 года: люди, деньги, предпринимательство, онлайн-среда

Новые веяния снова придут в страну с 1 ноября 2024 года. Разбираемся, что изменится для льготников и в системе быстрых платежей, а также кого коснется модернизирование правил в интернет-, бизнес-, финансовой и общественной средах.
Изменения в общественной жизни
- С 1 ноября гражданам больше не потребуется подтверждать поверку счетчиков воды в товариществах собственников жилья или управляющих компаниях. Теперь информация автоматом будет передаваться на специализированную онлайн-платформу «Аршин».
- Льготников больше не смогут лишить компенсации квартплаты при наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Исключение составит только ситуация со взысканием непогашенных средств через суд.
- Участники государственной программы по оказанию помощи добровольному переселению в Россию соотечественников смогут проще получать вид на жительство. В частности — без оформления разрешения на временное проживание.
Изменения в финансовой сфере
- С 1 октября система быстрых платежей перестанет взимать комиссию за оплату налогов и штрафов.
- Беспроцентные переводы до 100 тысяч рублей через систему быстрых платежей теперь станут возможны не только на карты других банков, но и на электронные кошельки.
Изменения в интернет-среде
С 1 октября владельцы пабликов с аудиторией более десяти тысяч человек будут обязаны передавать сведения о себе и своем онлайн-детище в Роскомнадзор. После таким каналам, страницам или сообществам будет присвоена специальная маркировка.
Изменения в бизнесе
- С 1 ноября до крупного майнинга будут допускаться только юридические лица и индивидуальные предприниматели из реестра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Остальные смогут вести такого рода бизнес исключительно без превышения государственного лимита энергопотребления.
- Товары легкой промышленности пополнят перечень продукции из системы «Честный знак». Продавать их без специальной маркировки теперь будет запрещено.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 ноября 2024 года
|Отмена подтверждения поверки счетчиков воды
|Теперь информация автоматом будет передаваться на специализированную онлайн-платформу «Аршин».
|Изменения в правилах компенсации квартплаты льготникам
|Задолженность за жилищно-коммунальные услуги больше не будет повод для лишения выплаты. Исключение составит только наличие взыскания непогашенных средств через суд.
|Нововведение в госпрограмме по оказанию помощи добровольному переселению соотечественников
|Ее участники смогут проще получать вид на жительство. В частности — без оформления разрешения на временное проживание.
|Отмена комиссии в СПБ для оплаты налогов и штрафов
|Система быстрых платежей перестанет взимать комиссию за оплату налогов и штрафов.
|Введение беспроцентных переводов через СПБ на электронные кошельки
|Теперь до 100 тысяч рублей можно будет отослать без переплат не только на карты других банков.
|Новые обязанности больших пабликов в Сети
|Владельцы публичных страниц с аудиторией более десяти тысяч человек будут обязаны передавать сведения о себе и своем онлайн-детище в Роскомнадзор.
|Нововведения для майнеров
|До крупного майнинга будут допускаться только юрлица и ИП из реестра Минцифры. Остальные смогут вести такого рода бизнес исключительно без превышения гослимита энергопотребления.
|Пополнения перечня системы «Честный знак»
|Товары легкой промышленности теперь тоже должны будут продаваться со специальной маркировкой.