«Если сторонники мои скажут, что это надо…» Белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году

Белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на предположение президента Беларуси Александра Лукашенко об участии в выборах президента, которые состоятся 26 января 2025 года. После предположений главы государства о выборах в сети запустили флешмоб.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью российской журналистке Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС, который состоялся в Казани, заявил о своем решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
— Ты хочешь, чтобы я впервые в твоей передаче сказал? Да, Оля, пойду, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, глава государства уточнил:
— Если сторонники мои скажут, что это надо, а они, конечно же, скажут…
После сказанных слов президентом Беларуси телеграм-каналы госорганов, ведомств, предприятий и так далее начали размещать видео со словом «Надо!», которое произносят — вместе и по отдельности — представители трудовых коллективов и не только. Многие ролики репостит телеграм-канал «Пул Первого», близкий пресс-службе белорусского президента. В частности, участие в данном флешмобе-поддержке, приняли военнослужащие белорусской армии, спецназ, курсанты, сержанты, солдаты, офицеры.
Также к флешмобу присоединились популярные артисты: народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Юлия Быкова, известный продюсер Евгений Олейник, участники музыкального проекта «Звездный путь».
Флешмоб поддержали журналисты информационных агентств, газет, телеканалов (к примеру, ведущие «Добрый ранiцы, Беларусь»), студенты Института журналистики БГУ. Свое «Надо!» сказали и белорусские спортсмены: игроки и специалисты белорусских клубов и национальных команд по баскетболу, гандбольный клуб «СКА-Минск».
Белорусские предприятия также присоединились к флешмобу, чтобы сказать свое «Надо!». Среди них коллектив «Беллегпрома», МАЗ, холдинг «Белорусская стекольная компания», «Планар», МТЗ, работники организаций Министерства энергетики, «Белоруснефть» и другие.
Не остались в стороне и медики. Флешмоб уже поддержали коллективы РНПЦ, молодежь городских больниц, работники областных больниц, преподаватели медицинских вузов, фармацевты, Академия ветеринарной медицины.
На Национальной библиотеке в Минске появилось слово «Надо!» бегущей строкой. Флешмоб поддержали и политическая партия «Белая Русь»:
«Дорогой Александр Григорьевич, 300 000 НАДО от “Белой Руси!” — сказано в сообщении.
Свое «Надо!» озвучили на жлобинском железнодорожном вокзале и участники республиканской акции «Марафон единства».
По состоянию на 28 октября телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал у себя примерно 25 видео, присоединившихся к указанному флешмобу, и это далеко не все.
«Пулу Первого не хватит времени в сутках, чтобы показать вам ВСЕ!», — уточнили в телеграм-канале.
Напомним, что 26 октября 2024 года инициативная группа президента Беларуси Александр Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК. А сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси. Он продлится по 6 декабря. Инициативной группе необходимо собрать не менее 100 000 подписей за выдвижение кандидата. А регистрация кандидатов в президенты начнется 22 декабря в Беларуси.
Глава ЦИК Игорь Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии.