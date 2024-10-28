«Если сторонники мои скажут, что это надо…» Белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году

Напомним, что 26 октября 2024 года инициативная группа президента Беларуси Александр Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК. А сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси. Он продлится по 6 декабря. Инициативной группе необходимо собрать не менее 100 000 подписей за выдвижение кандидата. А регистрация кандидатов в президенты начнется 22 декабря в Беларуси.