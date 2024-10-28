Долголетие «бессмертных» грызунов связали с подавлением работы «мусорной» ДНК

Проведенный ими анализ показал, что фактически все псевдогены, присутствующие в геноме голых землекопов, содержали в себе большое число мутаций, что отличает их не только от мышей и крыс, но и всех остальных млекопитающих, в том числе и людей. Это означает, что в ДНК этих грызунов уровень активности ретротранспозонов и частота появления их новых копий является близкой к нулю на протяжении нескольких миллионов лет существования этого вида.