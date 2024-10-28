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В Адыгее родителей обвиняют в убийстве трехлетней дочери

В Адыгее родители перекладывают друг на друга вину за смерть дочери.
Источник: Комсомольская правда

В Адыгее родителей обвиняют в убийстве трехлетней дочери. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Кубань».

Согласно опубликованной информации, родители регулярно избивали трехлетнюю дочь. В один из дней ребенка увезли в больницу с травмами, где она скончалась. Родителей малышки задержали правоохранители по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обоих заключили под стражу.

Во время допроса отец признался, что избивал ребенка, а супругу выгораживал. Однако спустя три месяца показания он изменил. Известно, что у супругов есть дети от других браков.

— В октябре 2024 года Теучежский районный суд лишил женщину родительских прав на троих ее детей — 14-летнего и 10-летнего сыновей, а также 7-летнюю дочь. Сейчас дети проживают с бабушкой по материнской линии, — говорится в сообщении.