Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов в школах нарушением Конституции

«Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды. Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его отношения к религии», — написал он.
Хиджаб символизирует благочестие и важен в исламской культуре, ведь религия предписывает мусульманкам закрывать одеждой все части тела, кроме лица, кистей и ступней, а ношение хиджаба разрешено законом, продолжил муфтий. Он также не согласился с позицией тех, кто призывает к запрету хиджабов в интересах нацбезопасности, и счел такую аргументацию недостоверной и незаконной. Сторонникам запрета хиджабов ради нацбезопасности муфтий предложил принять участие в военной операции, «взяв пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам».
РБК направил запрос в администрацию губернатора Владимирской области.
Хиджаб — плотный головной платок, который покрывает волосы, уши и шею, — таким образом, лицо мусульманки остается открытым. Никаб оставляет открытой только узкую щелку для глаз, а в парандже эта прорезь закрыта сеткой.
Причиной для выступления муфтия стало решение Министерства образования и молодежной политики Владимирской области, которое 25 октября запретило носить в школах хиджабы, никабы и другую «одежду и ее элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность обучающегося». Хиджабы и никабы упомянуты в качестве примера такой одежды, но особого запрета для ношения исламской одежды нет.
Против обязательного ношения хиджабов в школах высказывался президент Владимир Путин, приводя в пример ситуацию в европейских странах. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» — сказал он в 2012 году. В ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего», это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России, говорил Путин в 2013-м. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что «люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», и потому мусульмане и остальные россияне «должны к этому относиться к полным уважением».
Ношение хиджабов уже запрещали: в 2013 году в школах Ставрополья, а спустя два года — в школах Мордовии. Тогда чеченский лидер Рамзан Кадыров предположил, что этой темой пытаются отвлечь общество от настоящих проблем, а этим летом он заявил: «Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама».
Дискуссия о запрете никабов в России возобновилась после июньского теракта в Дагестане. Тогда за такое решение выступили среди прочих глава республики Сергей Меликов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Две трети россиян (66%) поддержали бы запрет на ношение никабов в общественных местах, против этого решения высказались 23%, следует из результатов опроса Russian Field. Еще 10% затруднились с ответом, а 1% отвечать отказался. Меньше всего ограничения поддержит молодежь (49%), больше всего сторонников найдется среди россиян от 60 лет и старше (74%).