Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов в школах нарушением Конституции

Против обязательного ношения хиджабов в школах высказывался президент Владимир Путин, приводя в пример ситуацию в европейских странах. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» — сказал он в 2012 году. В ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего», это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России, говорил Путин в 2013-м. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что «люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», и потому мусульмане и остальные россияне «должны к этому относиться к полным уважением».