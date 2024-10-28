Медведев назвал лидера Грузии марионеткой из-за отказа признать итоги выборов

«Внешние силы не могут смириться с тем, что Грузия не разделила судьбу Украины, не присоединилась к санкциям. Они прямо доказывают нам, что белое — это черное, что прозрачность — антидемократична Я хочу обратиться здесь к мелким радикалам и их зачинщикам, что так продолжаться не может, этого не будет. Продажные люди не могут вернуться к власти. Грузия не вернется в прошлое», — приводит Mash слова мэра Тбилиси Каха Каладзе.