Что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника 29 октября на Вратник

Не стоит ругаться, а также быть в плохом настроении. Это может грозить неприятностями. Запрещено планировать или же начинать новые дела. Предки верили, что подобное может обернуться кражами, потерями. Также не рекомендуется понимать чужие вещи на улице и нести их в дом, так как можно вместе с ними принести чужие беды.