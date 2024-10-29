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Что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника 29 октября на Вратник

Узнали, что можно и нельзя делать 29 октября, когда отмечают день Лонгина Сотника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 октября вспоминает святого Лонгина Сотника Каппадокийского. В народе принято отмечать день Лонгина Сотника. Однако существует еще одно название — Вратник. Название появилось по причине того, что в указанный день проводились различные ритуалы у ворот, а также делали обереги.

Что нельзя делать 29 октября.

Не стоит ругаться, а также быть в плохом настроении. Это может грозить неприятностями. Запрещено планировать или же начинать новые дела. Предки верили, что подобное может обернуться кражами, потерями. Также не рекомендуется понимать чужие вещи на улице и нести их в дом, так как можно вместе с ними принести чужие беды.

Что можно делать 29 октября.

По традиции, в указанный день молились святому и просили у него избавления от болезней глаз. Кроме того, хозяйки выносили из дома вещи на мороз, чтобы их прогреть и проветрить.

Согласно приметам, порывистый ветер предупреждает о дожде. Редкие облака в небе указывают на морозную погоду. В том случае, если Луна бледная, то ждали снега и мороза.

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