Врачи рассказали о парагриппе, аденовирусах, риновирусах, микоплазме, сезонном коронавирусе, которыми белорусы болеют осенью 2024: симптомы, осложнения, защита

Как объясняют в том числе и белорусам эксперты, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами коронавирусной инфекции. Это повышенная температура, болезненное горло, кашель, потеря обоняния и аппетита, слабость, потливость, боль в мышцах, головная боль, насморк (подробнее здесь). При этом многие, переболевшие коронавирусом в нынешнем сезоне, отмечают, что симптомы болезни уходят очень неохотно, кашель, пусть и не сильный, может преследовать несколько недель, тоже можно сказать и про ощущение слабости.