Врачи рассказали о парагриппе, аденовирусах, риновирусах, микоплазме, сезонном коронавирусе, которыми белорусы болеют осенью 2024: симптомы, осложнения, защита

Заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич назвала вирусы, которые атакуют белорусов осенью 2024 и вызывают острые респираторные инфекции (ОРИ).
«Это вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы. И бактериальная флора, в частности, в текущем году — это микоплазма», — сказала Алла Дашкевич (здесь подробнее).
Как и предрекали медики и ученые, коронавирус все же встал в общую линейку сезонных заболеваний, заняв там свое место.
«Уже второй год можем говорить, что все возвращается на круги своя, и та же коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной с характерными подъемами заболеваемости в осенне-зимний период», — подчеркнула специалист (здесь подробнее).
Врачи рассказали, что известно о симптомах, отложенных последствиях парагриппа, аденовирусов, риновирусов, нового штамма коронавируса XEC, микоплазменной инфекции, которые преобладают в Беларуси осенью 2024.
Парагрипп: симптомы, осложнения.
ОРИ имеет много разновидностей, и парагрипп одна из них. Инфекция захватывает слизистые дыхательных путей, вызывая ларингит, фарингит, ложный круп, бронхит и даже пневмонию, а может пройти и просто как обычное, пусть и неприятное, ОРИ — тут уж как кому «повезет» (здесь подробнее).
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Жито, начинается парагрипп по классической схеме ОРИ — слабость, температура (но не выше 38 градусов), разбитость. Потом к этим неприятным симптомам присоединяется сильный насморк и заложенность носа, кашель (сухой или лающий), голос хрипит или даже совсем пропадает.
Аденовирусы: симптомы, осложнения.
Аденовирус — такая же разновидность ОРИ, как и парагрипп. Но начало болезни скорее схоже с гриппом: подскакивает температура, бьет озноб, увеличиваются лимфоузлы, текут слезы из глаз, нормально дышать не дает насморк и обильные сопли. Кашель вначале сухой, потом с мокротой, тяжело глотнуть слюну (здесь подробности).
Однако у аденовирусной инфекции есть своя метка, которая отличает ее от других — она практически всегда сопровождается конъюнктивитом, отметила врач-терапевт Кевсер Мирземагамедова. Глаза болят, слезятся, краснеют, ощущение, будто песка в них насыпали. Еще одна метка аденовирусной инфекции — недолгая лихорадка, температура тела, повысившись до 37,5 — 39 градусов, довольно быстро приходит в норму, а также недолгий период интоксикации (1−2 дня), когда мучают слабость головная боль.
Симптомы штамма коронавируса XEC.
Новый штамм коронавируса XEC, о распространении которого в конце лета — начале осени говорили медики стран-соседок Беларуси, в середине октября был лабораторно подтвержден и в Беларуси.
Как объясняют в том числе и белорусам эксперты, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами коронавирусной инфекции. Это повышенная температура, болезненное горло, кашель, потеря обоняния и аппетита, слабость, потливость, боль в мышцах, головная боль, насморк (подробнее здесь). При этом многие, переболевшие коронавирусом в нынешнем сезоне, отмечают, что симптомы болезни уходят очень неохотно, кашель, пусть и не сильный, может преследовать несколько недель, тоже можно сказать и про ощущение слабости.
Ранее медики говорили о том, что новый вариант омикрона ХЕС повлияет на смену коллективного иммунитета и может осложнить течение других заболеваний (здесь подробнее).
Микоплазма, симптомы, группа риска.
Микоблазма — эта та бактериальная флора, которая может осложнить течение болезни, и она преобладает в 2024 году в Беларуси.
Микоплазма в 30% случаев может вызвать микоплазменную пневмонию, которая является одной из разновидностей атипичной пневмонии. При этом «привычные» антибиотики на эту бактерию не действуют, а кашель может не проходить несколько месяцев.
Что касается симптомов, то болезнь протекает как ОРВИ. Главный «красный флажок» этой инфекции — мучительный сухой кашель при высокой, до 39 градусов, температуре тела и интоксикация.
Что касается причины трудноизлечимого кашля при заражении микоплазменной инфекцией, то, это потому, что микоплазма проникает между ресничками эпителия трахеи и бронхов и приводит к повреждению эпителия.
Медик советуют родителям болеющих детей обращать внимание на их дыхание. Если оно стало прерывистым, тяжелым, со свистом, тем более, если меняется цвет кожных покровов до синюшного, — срочно к врачу.
Чаще всего микоплазменной инфекцией болеют дети младшего возраста. Но подцепить эту болячку может любой человек, в том числе недавно переболевшие другой инфекцией и еще не до конца восстановившийся (здесь все подробности).
Профилактика ОРИ, вирусных инфекций.
О профилактике ОРИ, негриппозных вирусных инфекций рассказала заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
«Это соблюдение правил личной гигиены, как можно чаще мыть руки, а если такой возможности нет, использовать антисептические средства. В осенне-зимний период целесообразно сократить время пребывания в местах массового скопления людей, ограничить контакты с людьми, у которых наблюдаются видимые признаки респираторной инфекции», — отметила специалист и подчеркнула, что неспецифические меры профилактики достаточно банальны и всем известны.
Вакцинация, в первую очередь и от гриппа, который придет в середине зимы, — один из элементов подготовки к эпидемическому периоду. Алла Дашкевич подчеркнула, стационары провели ревизию лекарственных препаратов, коечного фонда, которые есть в наличии, чтобы в сезон заболеваемости респираторными инфекциями быть готовыми, сообщает БелТА.
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